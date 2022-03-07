Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра"

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Окрім того, як зазначається, він займався: пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення; збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні; проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

"У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович. Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - повідомили в СБУ.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.

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