Справедливість обов'язково переможе.

Військові злочини РФ на території України вже навіть складно полічити. За час війни путінські терористи вбили десятки дітей і сотні мирних громадян. Вони обстріляли безліч "зелених коридорів" і скинули снаряди на пологовий будинок у Маріуполі. Генеральна прокуратура України докладає всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Розслідування стартувало ще 1 березня, а тепер до справи приєдналася вже 41 країна. Значна частина цивілізованого світу виступить проти Росії, адже окупанти на чолі з нацистом Путіном повинні поплатитися за вторгнення.

Про нові держави, які приєдналися до справи по війні в Україні, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова. Вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook: "Міжнародний кримінальний суд: Японія і Північна Македонія приєдналися до заяви щодо ситуації в Україні. Вже 41 країна. Справедливості бути".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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