Українські артилерія і авіація наносять по ним нічні удари.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про деякий відступ ворога від Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Західніше Києва, північніше, західніше. Противник повністю припинив рух на цьому напрямку, деякі його підрозділи відходять...", - зазначив Арестович.

За його словами, наша артилерія й авіація продовжує наносити по ворогу вже нічний удар, "допомагаючи йому задуматися про те, що може взагалі взяти і відійти".

Нагадаємо, за даними Арестовича, територіальна оборона трьох західних областей йде на допомогу Києву.