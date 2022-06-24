Терорист прогнозує погіршення становища російських окупантів через старт застосування сучасних систем.

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрілков-Гіркін злякався початку застосування українськими воїнами сучасних американських систем залпового вогню Himars. Він прогнозує, що вчора був "останній день тиші".

Про це він написав у Telegram.

"Минув останній день "тиші". Відсьогодні Україна атакуватиме американськими РСЗВ Himars, які є тактичною зброєю. З певним типом ракет дистанція атаки може досягати 500 км. Офіційно в Україну прибули ракети, які можуть летіти 80 км", - написав Гіркін.

Очевидно, терорист натякає на погіршення становища російських окупантів, адже наголошує, що досі Україна мала зброю радянського зразка, зокрема "Точка У" та "Град".

"Тепер зовсім інший тип озброєння", - додав він.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Вчора в Україну прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS зі США.

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