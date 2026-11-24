Виглядає так, ніби адміністрація Трампа рухається в одному курсі з Путіним, щоб змусити Україну піти на невигідні компроміси, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський висловив критичні зауваження з приводу того, що на тлі спроб ведення переговорів про пошуки шляхів закінчення війни Україну позбавляють захисту від російських балістичних ракет, а також обмежують супутниковий сигнал терміналів Strashield – військової версії Starlink компанії SpaceX. Про це глава держави сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

"Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження. Ракет для "Петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок. Це паралельно з тим, що план Путіна – зима. Всі дані про це є, розвідка ділиться відповідними даними", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як зазначив президент України, ініціатор війни Володимир Путін розраховує взимку зламати Україну.

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"Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя – передусім ці міста. Зламати через брак захисту і зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", - підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що це не може йти паралельно з тим, що американська сторона не підписує поставки антибалістики.

"Тому що сама Америка ставить себе в дуже неприємну ситуацію. Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів. Але життя та історія набагато довші, ніж дружба, бізнес або партнерство з однією людиною, яка є агресором. Набагато довші", - підкреслив Зеленський.

Як зазначається на сайті Bloomberg, Зеленський наполегливо закликав союзників активізувати поставки перехоплювачів до "Петріотів", аби Україна могла протистояти російським балістичним атакам.

"Будь ласка, закрийте наші потреби принаймні на весь грудень. Чому? Тому що я досі розраховую на те, що мені вдасться знайти, так би мовити, новий підхід до нового Конгресу у січні і лютому", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, поставка 48 ракет до "Петріотів" затримується, бо досі немає дозволу з боку міністра оборони Піта Гегсета. Однак, за словами президента України, навіть з цією поставкою Україні і надалі не вистачатиме потрібної кількості перехоплювачів до "Петріотів".

Раніше Зеленський сказав Bloomberg, що США з минулого року постачають 12 перехоплювачів на місяць – це на близько чверть менше від того, що Україні обіцяла адміністрація президента Джо Байдена.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, спеціальні посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше" – а в ідеалі вже до січня.

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