Росія через дії Путіна тільки слабшає, вважає американський дипломат.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін має намір "знищити і тероризувати Україну".

За її словами, "світ повинен бути готовий до дуже довгого і дуже важкого шляху".

"Якщо останні два тижні нам щось і показали, так це те, що український народ не збирається здаватися. І багато самі росіяни, в тому числі багато російські солдати, не хочуть цієї війни. Ми тижнями попереджали Москву, що, врешті-решт, Росія стане слабшою, а не сильнішою, розв'язавши цю війну. Це вже підтверджується. Питання в тому, скільки руйнувань готовий завдати президент Путін через цю величезну помилку", - говорить дипломат.

Томас-Грінфілд заявила, що США "обурені повідомленнями про напади Москви, що завдають шкоди цивільному населенню України в її неспровокованій і невиправданій війні проти українського народу", і висловила зростаючу стурбованість захистом цивільних осіб у цьому конфлікті, особливо жінок і дівчаток, а також літніх людей і людей з обмеженими можливостями.

Вас також можуть зацікавити новини: