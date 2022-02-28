Президент країни-агресора продовжує наполягати на "визнанні Криму", демілітаризації і "денацифікації" України.

Сьогодні 28 лютого президент Франції Еммануель Макрон та президент країни-агресора Володимир Путін провели телефонну розмову, в ході якої останній озвучив свої умови припинення війни проти України.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Зокрема, Путін наголосив, що припинення бойових дій "можливо тільки при безумовному врахуванні законних інтересів Росії у сфері безпеки, включаючи:

визнання російського суверенітету над Кримом;

розв'язання задач з демілітаризації;

і денацифікації української держави та забезпеченню її нейтрального статусу".

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися проти агресора стільки, скільки потрібно для звільнення країни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не погодиться на зміну влади за сценарієм президента Росії Володимира Путіна в обмін на перемир'я.

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