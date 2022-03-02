Російський військовий зазначив, що добровільно здався у полон та отримав медичну допомогу від українців.

Один з російських окупантів, який добровільно здався у полон, розповів, що Путін розраховував захопити Україну за три дні.

Про це він розповів у відео, опублікованому СБУ.

"Нам сказали, що підемо маршем за маршрутом. Взяли води та їжі на три дні. Через три дні повинні були повернутися у табір", - розповів росіянин.

За його словами, у військових забрали телефони та документи. Зв'язку з рідними не було. Полонений зазначив, що на території України йде війна, гине мирне населення.

Росіянин розповів, що на другий день війни його бойова машина зламалася. Колона армії РФ пройшла повз та відмовилася допомогти. Росіяни спочатку переховувалися, а потім здалися територіальній обороні.

Українці надали полоненим першу медичну допомогу та нагодували. Він закликав росіян припинити війну, протестувати та не вірити російській пропаганді. Своїм побратимам він порадив здаватися у полон.

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.

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