Разом з ним здалися ще 11 осіб.

Співробітники Служби безпеки України затримали українського військового, який перейшов на бік окупанта під час окупації Криму у 2014 році. Він у складі гаубично-артилерійського дивізіону РФ вдерлися в Україну.

Про це повідомляє прес-центр СБУ в Telegram.

"24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і відправився на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили:" Все буде як у 2014 році, коли Росія забирала Крим", - йдеться в повідомленні.

За словами здався, з ним було 11 осіб.

"Коли ми здавалися в полон, до нас вийшли селяни з рушницями. Я дав команду припинити вогонь. Я вийшов до них перший. Вони сказали: "Дивіться з чим ми воюємо. Ми захищаємо своє село". Я наказав здати зброю, зі мною було 11 осіб", - розповів затриманий.

Українські правоохоронці дали йому можливість зателефонувати дружині і заявив, що"Путін таке накоїв". За його словами, їм усім роздали "Промедол".

Відзначається, що під час бою він відстав від російських військових, а пізніше здався сам і весь свій взвод.

Наразі із затриманим працюють слідчі та контррозвідка СБУ.

Довідка УНІАН. Тримеперидин (Промедол) - наркотичний анальгетик. Розроблений на початку 50-х років в СРСР в ході дослідження спорідненого препарату петидин. Його застосовують як болезаспокійливий засіб при серйозних травмах і різних захворюваннях, що супроводжуються сильними больовими відчуттями, при підготовці до операцій і в післяопераційному періоді і т. п.