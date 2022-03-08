Пентагон дійсно вважає, що повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бойовиків, зокрема, з Сирії, для ведення бойових дій в Україні від імені російських сил, є правдою.
Про це заявив у понеділок Джейку Тапперу з CNN представник Пентагону Джон Кірбі.
За словами спікера Пентагону, "попри понад 150 000 російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі".
"У нас є ознаки, що підтверджують цю історію про те, що насправді вони намагаються вербувати і наймати іноземних бойовиків, і ми вважаємо примітним те, що з більш ніж 150 000 військовослужбовців військове просування всередині України, особливо на півночі, застопорилося, що пан Путін вважав за необхідне спробувати завербувати іноземних бойовиків для цієї своєї війни", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.
Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що за оцінками американської влади, Росія в останні дні наймає солдатів з Сирії з надією, що їх досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ.
Нагадаємо, також за даними Пентагону, Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використовували 95% накопиченої на кордонах потужності.