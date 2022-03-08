За словами спікера Пентагону, "попри понад 150 000 російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено".

Пентагон дійсно вважає, що повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бойовиків, зокрема, з Сирії, для ведення бойових дій в Україні від імені російських сил, є правдою.

Про це заявив у понеділок Джейку Тапперу з CNN представник Пентагону Джон Кірбі.

За словами спікера Пентагону, "попри понад 150 000 російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі".

"У нас є ознаки, що підтверджують цю історію про те, що насправді вони намагаються вербувати і наймати іноземних бойовиків, і ми вважаємо примітним те, що з більш ніж 150 000 військовослужбовців військове просування всередині України, особливо на півночі, застопорилося, що пан Путін вважав за необхідне спробувати завербувати іноземних бойовиків для цієї своєї війни", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що за оцінками американської влади, Росія в останні дні наймає солдатів з Сирії з надією, що їх досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ.

Нагадаємо, також за даними Пентагону, Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використовували 95% накопиченої на кордонах потужності.

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