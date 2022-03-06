Журналіст побачив розбиту техніку окупантів під Харковом і зрозумів, наскільки сильно провалився план Путіна.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що серед розбитої техніки окупантів під Харковом були й автомобілі Росгвардії. У цих машинах була маса захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки.

Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, й треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати", - наголосив журналіст.

"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна", - додав він.

Нагадаємо, під Харковом українські військові розбомбили 200-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Як розповів журналіст Юрій Бутусов, що побував на цьому місці, розрахунок ПТРК "Джавелін" знищив російську САУ 2С3 "Акація", машина "розлетілася на атоми" разом з екіпажем.

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