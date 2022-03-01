Глава МЗС наголошує, що Україні варто не втрачати віру в перемогу і боротися далі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін зламав зуби об Україну, але не зламався остаточно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"За всіма ознаками вже очевидно, що Путін зламав зуби об Україну, але буду відвертим з вами, без геройства, Путін ще не зламався. Він ще шукає військового виходу з цього конфлікту, військового результату для себе, і тому кидає на нас все більші і більші сили. Наказує своїм військам обстрілювати мирних мешканців та житлові квартали. Зриває лють на звичайних людях", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що всі ці факти фіксуються, всі воєнні злочини записуються.

"Ми зробимо так, щоб за всі ці воєнні злочини у міжнародних судах настала відповідальність для тих, хто їх вчинив і хто віддавав злочинні накази. Але це буде потім. Зараз, і це головне, - нам потрібно вистояти. Потрібно, зціпивши зуби, як би не було важко, пересидіти бомбардування, не втрачати віру в перемогу. Ворог вже надломився. Зав'язнув і його моральний стан стрімко погіршується. Всередині Росії настає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів, але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили", - наголосив Кулеба.

"Ми повинні згадати, що Україна, український народ пройшов нечувані страшні випробування протягом своєї історії. Але виявилося, що українці незламні. І ця вирішальна битва, яку ми ведемо за себе, за своє існування, вона має бути переможною. І я переконаний, що ми обов'язково переможемо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Низка країн Заходу вирішили покарати Росію за нову агресію проти України і запровадили санкції.