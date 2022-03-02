Російські війська обстрілюють як військові, так і цивільні об’єкти в Україні, зокрема лікарні й пологові будинки.

Російському президенту Володимиру Путіну доповідають про втрати живої сили у ході війни з Україною, проте їхню кількість можуть коментувати тільки в Міноборони.

Про це заявив 2 березня у Москві речник Путіна Дмитро Пєсков, цитує пропагандистське РИА Новости.

"Безумовно, він же головнокомандувач", - відповів Пєсков на запитання, чи отримує Путін постійну інформацію про втрати.

Однак на уточнення ЗМІ, чи може Кремль назвали їхню кількість, речник президента РФ заявив, що цим займається Міноборони.

"На жаль, не можу… Все ж таки це виключно прерогатива міністерства оборони", - відповів Пєсков.

Росія вторглася на територію України близько 5:00 ранку 24 лютого. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Відтоді російська армія понесла багато втрат. За оновленими даними українського Міноборони, станом на 2 березня, втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Водночас у Росії кількість загиблих зі свого боку не кажуть.

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