Рівень контролю в Росії скоро перевершить навіть книгу "1984".

Російська Федерація — це держава рабів. Основна мета влади РФ — контролювати своє "стадо" будь-якими способами. Брехливі пропагандисти продовжують переконувати громадян країни-агресора, що війна в Україні йде за планом. А будь-які натяки на опір давляться в зародку. Дійшло навіть до того, що росіян карають за неугодні коментарі. Нещодавно жителя Сургута оштрафували на 40 тисяч рублів за нібито образливу розшифровку символу "Z".

Як передає TJournal, про "злочин" розповіла начальник прес-служби УМВС по Ханти-Мансійському автономному округу Ольга Абмайкіна: "Це був коментар під одним з постів "ВКонтакте". Пост був про те, що військові Росії розкрили значення знаків "Z" на спецтехніці. Під цим постом громадянин писав негативні коментарі: "Z — засранці".

Для жителя Сургута 40 тисяч рублів цілком можуть виявитися місячною зарплатою. Сподіваємося, таких випадків буде більше. Можливо, тоді жителі Росії зрозуміють, що стали рабами у своїй тоталітарній державі.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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