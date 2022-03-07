Радіаційний фон не перевищує характерний для цієї території природний фон.

Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози здоров'ю населення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух з посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення", - мовиться у дописі.

Так, станом на 17:00 гамма-фон в Енергодарі становив 9,4 - 9.8 мкР/год, у Запоріжжі - 12 мкР/год. Він є таким, що не перевищує властивий для цих територій природний фон.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС наразі перебуває під повним контролем російських окупантів. На станції працює український персонал, який забезпечує роботу ядерних об'єктів. Поміж іншого працівники станції усувають наслідки обстрілів.

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