Російські війська випустили по Україні 81 ракету різного базування.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ 9 березня і опублікував моторошні фото наслідків атаки.

"Важка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив президент.

За його словами, на місцях "прильотів" працюють усі служби, триває відновлення роботи енергосистеми, застосовувалися обмеження по всіх регіонах.

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"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть тільки тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне не мине", - заявив Зеленський.

Атака 9 березня - якими ракетами вдарила Росія

Як повідомив головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний, російські війська в ніч на 9 березня випустили 81 ракету різного базування: Х-101 / Х-555, "Калібр", X-22, "Кинджал", Х-31п, X-59, С-300, а також БПЛА Shahed-136/131.

З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.