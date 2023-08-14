Ворог вночі застосував проти Одещини 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед", повідомляє речник ОК "Південь Сергій Братчук.
"Ворог тричі атакував вночі наше місто, 15 "Шахедів", та 8 крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Всі три атаки сили протиповітряної оборони відбили", - розповів він.
Зазначається, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет, сталися пожежі. Над їх ліквідацією рятувальники працюють і зараз.
Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.
Попередньо відомо про трьох постраждалих - співробітників супермаркета.
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Вночі по Україні оголошували повітряну тривогу, згодом в Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті через падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, вибито вікна у будівлях. Постраждало троє людей.