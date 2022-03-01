Президент України очікує, що світ не буде мовчати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на потрапляння російської ракети в урочище Бабин Яр, де розташовується однойменний національний історико-меморіальний заповідник.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється...", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві, проте потрапили в Бабин Яр.

За попередніми даними, у Київську телевежу влучили дві ракети, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи. Згодом український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

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