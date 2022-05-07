На Сумщині внаслідок авіаобстрілу поранено військовослужбовця Держприкордонслужби.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
"Авіаобстріли на Сумщині. Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація", - зазначив він.
За словами Живицького, окупанти обстріляли область ракетами "повітря - земля".
"Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - додав голова ОВА.
Він також опублікував фото, на якому видно уламки однієї з ракет.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти випустили по Одещині 4 крилаті ракети.
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