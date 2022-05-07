Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація.

На Сумщині внаслідок авіаобстрілу поранено військовослужбовця Держприкордонслужби.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Авіаобстріли на Сумщині. Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація", - зазначив він.

За словами Живицького, окупанти обстріляли область ракетами "повітря - земля".

"Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - додав голова ОВА.

Він також опублікував фото, на якому видно уламки однієї з ракет.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти випустили по Одещині 4 крилаті ракети.

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