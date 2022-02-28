Сотні солдатів та офіцерів супротивника опинилися у полоні, поділився міністр оборони.

За чотири доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у нашому полоні.

"Багато з них - зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки - називає фашистами і вимагає забратися геть", - зазначив очільник Міноборони.

Він наголосив також, що для України людське життя - найвища цінність.

"Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.