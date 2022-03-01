Путін вимагає від України позаблоковості, "денацифікації" та "демілітаризації".

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію, щоб зламати опір українського народу й армії.

Про це у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

За словами глави Міноборони, спершу росіяни планують влаштувати перебої зв’язку.

Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.

На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

Резніков називає цю нібито капітуляцію брехнею.

"Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір", - наголосив Резніков.

Напередодні військові попередили, що росіяни невдовзі глушитимуть інтернет і мобільний зв’язок на прифронтових територіях, поширюючи фейки про капітуляцію чинної української влади.

Опір російським загарбникам триває вже шосту добу. За цей час Збройні сили України знищили вже майже 6 тисяч солдатів РФ й сотні одиниць важкої техніки. При цьому в Росії ці дані досі не підтверджують.

28 лютого відбулися переговори між українською та російською сторонами щодо припинення війни в Україні. Наступні переговори за деякою інформацією заплановані на 2 березня.

Путін вимагає від України позаблоковості, "денацифікації" та "демілітаризації", а також визнання Києвом законності окупації Росією Криму в 2014 році.

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