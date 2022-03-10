Міністр оборони відзначив, що до перемоги треба запустити роботу всього, що можна.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає українців не випадати з економічних процесів, бо міцний тил - це запорука міцної оборони.

Про це міністр оборони повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час", - заявив міністр.

"Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливості для оборони. Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване", - заявив Резніков.

Проте, міністр відзначив, що до перемоги треба запустити роботу всього, що можна.

"У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику. Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу", - заявив Резніков.

"Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити", - наголосив він.

Також міністр оборони закликав українців отримувати зарплату, сплачувати комунальні послуги, та по можливості намагатися не випасти з економічних процесів.

"Ми розуміємо, що багатьом зараз дуже складно. Тому просимо робити те, що у ваших силах. Зараз особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість", - наголосив він.