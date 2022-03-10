Він радить це зробити "поки не пізно".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає російських солдат, які воюють проти України на українській землі, здаватися в полон.

Про це Резніков заявив у соціальній мережі Facebook.

"Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно", - зазначив Резніков.

Гуманітарний проєкт "Ищи своих" також опублікував інструкцію російською мовою про те, як правильно здаватися в полон.

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