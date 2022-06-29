Міноборони країни-агресора заявляє, що на території лікарень в українських містах нібито розміщені "вогневі позиції".

Росія знову "анонсувала" удари по містах України. Міноборони країни-агресора заявило про "вогневі позиції" в лікарнях Бахмута, Чернігова, Сіверська та Високопілля. Вже не вперше РФ спочатку говорить про "провокації" з боку України, а потім сама завдає ударів по об'єктах нашої країни.

Міноборони країни-агресора опублікувало список "вогневих точок", де нібито знаходяться українські військові.

Так, у РФ не втомлюються говорити про "київський режим", який, на думку пропаганди Кремля, "використовує об'єкти медичної інфраструктури у військових цілях".

У Бахмуті, який країна-агресор вирішила назвати містом так званої самопроголошеної "ДНР", нібито розміщені "вогневі позиції і снайперські точки" на території шкірвендиспансеру і клініки "Медцентр". У Міноборони РФ також стверджують, що там "заміновані" підходи до установ. Подібними фейками країна-агресор може "анонсувати" удари, які сама ж буде завдавати.

У Чернігові, стверджують російські відомства, на території обласного тубдиспансеру нібито розміщені склади озброєння. У РФ поширюють фейки про те, що звідти "вигнали всіх хворих".

А в Сіверську Донецької області, як заявили в Міноборони РФ, знаходяться "вогневі позиції". Більш того, там нібито розміщені бронетехніка і артилерія з РСЗВ. Кремлівська пропаганда також поширює фейки про те, що мешканці будинків, які знаходяться поруч з сіверською міською лікарнею, "утримуються під приводом забезпечення безпеки". Подібні заяви виглядають абсурдно, однак для РФ такі фейки вже стали нормою.

Ракетні удари також "анонсуються" по Високопіллю на Херсонщині. Росіяни, посилаючись на "достовірну інформацію", повідомляють про провокації, які нібито готується влаштувати Україна. Проте вже відомо, що після подібних заяв окупанти завдають ударів по українських містах, намагаючись звинуватити в цьому наших військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський прокоментував ворожий ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці і зазначив, що РФ хотіла вбити якомога більше людей.

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