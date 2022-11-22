Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні. За добу рашисти здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Окрім цього, Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА, з території та повітряного простору Білорусі, додали у Генштабі.

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У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій українських військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону та обстрілює населені пункти з танків, мінометів та ствольної артилерії.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках, як поінформували у Генштабі, супротивник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Окупанти не припиняли обстрілювати з артилерії позиції ЗСУ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Також РФ застосовувала ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Війна РФ проти України: останні новини

Зранку стало відомо, що у Запорізькій області снаряд окупантів поцілив у пункт роздачі хліба, є жертва. Супротивник використовує жалюгідну тактику, зазначили в Офісі президента. На тлі поразок на фронті рашисти обстрілюють мирні міста та вбивають цивільне населення.

Між тим, як зазначив радник ОП Олексій Арестович, у Луганській області ЗСУ повернули деякі окуповані території. Проте РФ намагається посилити своє угрупування на Донбасі. У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог перемістив на Донеччину підрозділи чеченців та "вагнерівців".

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