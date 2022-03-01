Білоруська колонна ще не перетнула кордон.

В Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" з'явилася інформація про те, що Російська Федерація готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ на територію України.

"За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт. Колонна ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - говориться в заяві.

Нагадаємо, раніше речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов підтвердив, що білоруські війська зайшли на Чернігівщину.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ, але тільки за наказом головнокомандувача.

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