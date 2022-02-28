План блискавичної війни росіян з тріском провалився.

Російська армія планувала захопити ключові міста України за два дні війни. Йдеться про Харків, Херсон та Київ.

Про це свідчать дані розвідки ЗСУ.

Бліцкриг Путіна з тріском провалився, адже за п'ять діб українська армія відбила усі атаки ворога по цих містах.

За даними розвідки, плани росіян не вдалося реалізувати, оскільки розвідка РФ надала Путіну недостовірні дані про потужність Збройних сил України.

Українські розвідники також заявили, що РФ тратить на війну з Україною 20 млрд доларів щоденно.