Росія планує долучити до війни проти України найбільш підготовлені військові частини Білорусі, які завершують зосередження уздовж кордону.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
"Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовані військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України", - наголосили у Генштабі.
"Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах України, і продовжує вести розвідку літаками повітряно-космічних сил збройних сил Росії, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь", - додали у Генштабі.
Також зазначається, що на всіх напрямках підрозділи Збройних сил України за підтримки артилерії та безпілотників Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.
"Противник не досяг успіху на жодному з напрямків", - наголошується у повідомленні.