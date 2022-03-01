На всіх напрямках підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії та безпілотників утримують визначені рубежі.

Росія планує долучити до війни проти України найбільш підготовлені військові частини Білорусі, які завершують зосередження уздовж кордону.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовані військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України", - наголосили у Генштабі.

"Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах України, і продовжує вести розвідку літаками повітряно-космічних сил збройних сил Росії, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь", - додали у Генштабі.

Також зазначається, що на всіх напрямках підрозділи Збройних сил України за підтримки артилерії та безпілотників Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.

"Противник не досяг успіху на жодному з напрямків", - наголошується у повідомленні.

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