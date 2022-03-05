Секретар РНБО Данилов заявляє, що російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять "точкові удари" по цивільному населенню і критичній інфраструктурі.

Російські окупаційні сили порушують домовленості - блокують відкриття "зелених коридорів" і не допускають гуманітарні вантажі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Весь сектор безпеки і оборони України дає гідну відсіч московським окупантам в усіх напрямках. Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню і критичній інфраструктурі. Мета - залякати, створити паніку, зламати нашу волю до опору", - заявив Секретар РНБО.

"Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості - блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями. Але дешеві трюки російських пропагандонів провалилися. Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "звільнення", влаштованому московськими покидьками", - підкреслив Данилов.

Також він сказав, що Харків і Маріуполь, як ключові міста стримування російського агресора на півдні і сході, тримають оборону.

Разом з тим, готуються до оборони Миколаївщина і Одеса.

"Можна очікувати проведення додаткової мобілізації в Росії, що значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію. Зомбоване російське суспільство готове кричати: "можемо повторити", але вмирати за путінські фантазії воно не готове, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю", - додав секретар РНБО.

Також, за його даними, погіршує ситуацію в Росії прибуття в регіони "вантажу 200". "Масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Посилюються тенденції відмови та ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста", - заявив Данилов.

Нагадаємо, що 5 березня мала бути проведена евакуація населення по гуманітарному коридору з Волновахи та Маріуполя. Однак російські війська не припиняють обстріли і зривають евакуацію.

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