Іноземці знаходяться в Сумах, Чернігові, Маріуполі та Херсоні

Російські війська фактично тримають у заручниках понад 2 тисячі іноземних студентів. Окупанти не дають евакуювати навіть іноземців.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

"Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію. Індія - 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія - 400 студентів. Серед студентів громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур і Саудівську Аравію. В цілому 2046 іноземних студентів з 27 країн світу", - йдеться в повідомленні.

За словами Верещук, іноземці перебувають у Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні й через постійні обстріли не можуть виїхати.

Також вона зазначила, що в Кремлі ігнорують звернення глав країн, чиї громадяни в заручниках, про гуманітарні коридори та "насолоджуються приниженням".

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначає, що російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовець.

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