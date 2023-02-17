Загроза завдання ударів РФ залишається високою.

За минулу добу противник випустив понад 40 типів ракет по території України.

"Протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Відео дня

Масована атака Росії 16 лютого: головні новини

16 лютого росіяни вночі знову завдали масований ракетний удар по Україні, знову постраждали об'єктам критичної інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по українських містах 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, з нх вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "калібр" і дві керовані авіаційні ракети х-59. При цьому кілька крилатих ракет Х-22 потрапили в об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що три ворожі ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, але ніхто не постраждав. Своєю чергою голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що у Кременчуці дві ворожі ракети потрапили в об'єкт інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: