Інформація про заліт російської ракети на територію Польщі перевіряється, повідомив він.

Російська окупаційна армія здійснила одну з найпотужніших атак по Україні. За попередніми даними, було запущено 100 ракет та близько 400 дронів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі підраховуються результати та наслідки цієї масованої атаки. Водночас вже можна казати, що під ранок стратегічна авіація противника запускала ракети Х-101, які долітали до західних регіонів України, де перехоплювалися протиповітряною обороною, сказав речник.

"За попередніми даними, доволі високий відсоток перехоплення. Одна з ракет, імовірно, перетнула державний кордон з Польщею. Там також перевіряється інформація. До Х-101 були долучені кораблі Росії, які завдали ударів ракетами "Калібр". Загалом – до 80 крилатих ракет – спочатку "Калібри", а потім й Х-101", - розповів Ігнат.

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Він додав, що ракети заходили з різних напрямків – з півночі, півдня. Більшість крилатих ракет атакувала захід України. Під прицілом ворога були різні об’єкти, у пріоритети росіян - енергетика. Балістичні ракети противник спрямував по Києву, Київській області.

"І мости… Немає жодної прихованої інформації – звісно, ми розуміємо, куди ворог цілив", - підкреслив військовий.

Він також наголосив, що деякі заяви про нібито відповідь росіян на удар по Кримському мосту не відповідають дійсності, бо РФ і раніше неодноразово завдала ударів по українських мостах, зокрема київських.

Як зазначив військовий, крім крилатих ракет, противник запустив вночі близько 20 балістичних ракет та близько 400 різних дронів, з яких щонайменше 120 – реактивних.

"Сьогодні була одна з найпотужніших атак", - акцентував Ігнат та додав, що Сили оборони та безпеки відпрацювали по цілях досить успішно.

Атака РФ 20 листопада

Як писав УНІАН, 20 листопада Росія завдала по Україні масваного удару ракетами і дронами. Зокрема, Київ протягом ночі кілька разів перебував під балістичними атаками. У місті внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, у кількох районах столиці виникли пожежі. Вже відомо про 3 загиблих працівників "Київводоканалу" та поранених. Також ворог атакував у Києві три мости - Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний.

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