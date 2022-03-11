Ілюстративне фото / "Укроборонпром"
Радник міністра внутрішніх справ України у своєму офіційному Telegram-каналі показав наслідки одного з боїв за участю російської окупаційної техніки.
На кадрах видно, як українські військові розбили ворожу техніку.
"Це все що залишилося з Вашого БМП. Ріжки та ніжки. Ми вас чекаємо", - підписав відеозапис Антон Геращенко.
Нагадаємо, Геращенко пояснив, чому ідея залучити найманців з Сирії для війни в Україні не спрацює. Вони звикли воювати в пустелі, а в нашій місцевості вони нічого не зможуть зробити.