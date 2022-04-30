Рашисти намагались приховати сліди знущань, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

У Бучанському районі виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких російські солдати катували, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", – зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зазначається, що місце захоронення виявлено в лісі поблизу села Мироцьке.

За даними поліції, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті були кляпи. На тілах є сліди тортур, вогнепальні рани.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань над людьми, а тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони направлені на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини слідчими оглянуто тіла 1 тис. 202 цивільних, які були вбиті російськими окупантами.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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