Опальний нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого вчора затримали під час фотографування позицій Збройних сил України в Києві, заявив, що начебто "робив селфі".
Про це йдеться у заяві його прес-служби.
За словами нардепа, він не фотографував позиції українських військових, а лише "робив селфі, щоб засвідчити свою присутність у Києві.
"Вчора, коли робив селфі, щоб показати, що я в Києві, обрав це місце, чому, думаю, пояснювати не треба. Повірте, навколо не було жодної блокади. У сьогоднішньому Києві було кілька бетонних плит, на які ніхто не звертає уваги. Коли я майже закінчив фотографувати, я не скажу звідки, заради безпеки тих, хто це зробив, вискочили кілька людей, кілька черг випустили в повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що й встановили правоохоронці", - заявив Шуфрич.
Нардеп заперечує, що його особиста охорона чинила опір бійцям самооборони.
"Ми зупинилися на місці, я дав знак своїй охороні нічого не робити, бачачи, що це точно українці. Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала", - додав нардеп.
За його словами, зроблені фотографії нібито проаналізували поліція та керівництво тероборони. Вони нічого злочинного не виявила.
"Представники тероборони, які ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли у цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися", - заявив Шуфрич.
Що передувало
Ввечері, 4 березня, стало відомо про затримання Нестора Шуфрича у Києві. За словами військових, депутат фотографував позиції тероборони столиці.
Охорона нардепа відкрила вогонь, але була затримана разом з Шуфричем.
Сам член ОПЗЖ, відомий проросійськими поглядами, стверджував, що нібито фотографував культурну пам’ятку Києва.
Під час затримання у депутата вилучили незареєстровану зброю.
На Шуфрича чекає бесіда в СБУ.
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до партії "Опозиційна платформа – За життя" після затримання на блокпосту тероборони Києва члена фракції Нестора Шуфрича.
Секретар Радбезу наголосив, що під час війни зрадників дозволено вбивати. Данілов закликав членів ОПЗЖ не вештатися блокпостами, назвавши їх "колаборантами".