Нардеп запевнив, що його охорона не чинила опір теробороні.

Опальний нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого вчора затримали під час фотографування позицій Збройних сил України в Києві, заявив, що начебто "робив селфі".

Про це йдеться у заяві його прес-служби.

За словами нардепа, він не фотографував позиції українських військових, а лише "робив селфі, щоб засвідчити свою присутність у Києві.

"Вчора, коли робив селфі, щоб показати, що я в Києві, обрав це місце, чому, думаю, пояснювати не треба. Повірте, навколо не було жодної блокади. У сьогоднішньому Києві було кілька бетонних плит, на які ніхто не звертає уваги. Коли я майже закінчив фотографувати, я не скажу звідки, заради безпеки тих, хто це зробив, вискочили кілька людей, кілька черг випустили в повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що й встановили правоохоронці", - заявив Шуфрич.

Нардеп заперечує, що його особиста охорона чинила опір бійцям самооборони.

"Ми зупинилися на місці, я дав знак своїй охороні нічого не робити, бачачи, що це точно українці. Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала", - додав нардеп.

За його словами, зроблені фотографії нібито проаналізували поліція та керівництво тероборони. Вони нічого злочинного не виявила.

"Представники тероборони, які ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли у цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися", - заявив Шуфрич.

Що передувало

Ввечері, 4 березня, стало відомо про затримання Нестора Шуфрича у Києві. За словами військових, депутат фотографував позиції тероборони столиці.

Охорона нардепа відкрила вогонь, але була затримана разом з Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, відомий проросійськими поглядами, стверджував, що нібито фотографував культурну пам’ятку Києва.

Під час затримання у депутата вилучили незареєстровану зброю.

На Шуфрича чекає бесіда в СБУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до партії "Опозиційна платформа – За життя" після затримання на блокпосту тероборони Києва члена фракції Нестора Шуфрича.

Секретар Радбезу наголосив, що під час війни зрадників дозволено вбивати. Данілов закликав членів ОПЗЖ не вештатися блокпостами, назвавши їх "колаборантами".

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