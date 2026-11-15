Росія вдарила по енергетичному обʼєкту та будинках в Чорноморську: є поранені

Унаслідок влучання суттєвих руйнувань зазнала адміністративна будівля, на подвір’ї спалахнули автомобілі.

Російські військові завдали дронового удару по місту Чорноморськ Одеської області – пошкоджено енергетичну та житлову інфраструктуру, є поранені.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, сьогодні вночі внаслідок дронової атаки по Одеському району постраждали шестеро цивільних: троє жінок віком 72-77 років та троє чоловіків віком 64-70 років.

"П'ятеро потерпілих госпіталізувано… У тому числі пошкоджено дахи, фасади, вибито скління у п'ятиповерховому та двох двоповерхових багатоквартирних житлових будинках. За фактом воєнних злочинів розпочато провадження", - сказали у пресслужбі.

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У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що атаковано, зокрема, місто Чорноморськ. За даними рятувальників, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Унаслідок влучання суттєвих руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля, на подвір’ї спалахнули два припарковані автомобілі. Вибухова хвиля та уламки понівечили газову трубу, повибивали вікна та пошкодили фасади сусідніх житлових будинків.

"Удар було завдано саме по енергетичній та цивільній інфраструктурі… В одній з квартир було заблоковано постраждалого чоловіка. Рятувальники відчинили двері, надали йому першу домедичну допомогу, вивели з будинку та передали медикам. За попередніми даними, загалом унаслідок атаки постраждало 6 людей", - розповіли у ДСНС.

На місці події психологи ДСНС надавали необхідну допомогу шокованим місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали від вибухів.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, один з ворожих ударів припав на енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Без електропостачання залишилися близько 41 тис абонентів.

Удари по Одещині - останні новини

Як писав УНІАН, 13 листопада росіяни завдали по Одесі дронового удару, внаслідок якого були загиблі та поранені серед цивільного населення. Внаслідок атаки загинуло двоє людей – 44-річна жінка та жінка, 1976 року народження, яка померла у лікарні. Ще шість осіб отримали поранення – це 4 жінки 47-73 років та 2 чоловіків 24 та 42 років. У постраждалих - осколкові поранення голови, рук і ніг, переломи, опіки тощо. Йшлося, що зруйновано 1-поверховий житловий будинок, пошкоджено дорожнє покриття, автівки.

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