Мер столиці повідомив про вибухи у трьох районах міста.

У суботу, 31 грудня 2022 року, Росія влаштувала масовану атаку на низку міст України, серед них - Київ. Жителі столиці чули серію потужних вибухів.

Інформацію про вибухи у своєму Телеграм-каналі підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - написав він.

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Крім того, вибухи сталися у Печерському та Голосіївському районах столиці, додав згодом Кличко. "Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники та медики слідують на місця", - йдеться у його повідомленні.

Пізніше в ОП заявили, що у Києві пошкодження отримав готельний об'єкт. Згодом додали, що у Солом'янському районі столиці уламки влучили у приватний будинок.

Станом на 14:35 Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула унаслідок ракетної атаки Росії. Кілька постраждалих.

Мер Києва додав, що у Солом’янському районі медики госпіталізують трьох постраждалих жінок та двох чоловіків. Рятувальники працюють на місцях вибухів.

"В Печерському районі, поблизу станції метро "Палац України" — влучання в готель", — уточнили у КМВА.

Фото й відео наслідків російського удару по готелю у Києві показали в Офісі президента України:

За останньою інформацією Кличка, у Києві загинув літній чоловік, семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - у вкрай важкому стані.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляє, що є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами. Перебувайте в безпечних місцях.

Оновлено 15:10. Віталій Кличко уточнив, що під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих.

Масована ракетна атака Росії на Україну 31.12.2022

Напередодні Нового року Російська Федерація завдала серії ударів по низці українських міст. Спочатку повідомлялося про роботу ППО, але пізніше з'явилася інформація і про "прильоти".

Так, вибухи пролунали у Києві, Хмельницькому, Миколаєві, Житомирі, Харківській та Вінницькій областях.

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