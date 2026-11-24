Російський удар пошкодив житлові будинки, автомобілі та об’єкт транспортної інфраструктури. Серед поранених – двоє дітей, одна жінка перебуває у тяжкому стані.

Російські війська у вівторок, 24 листопада, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок, частково знищено п’ятиповерхівку, пошкоджено інші будівлі та транспортну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог завдав ударів по місту. Зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п'ятиповерхівку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об'єкт транспортної інфраструктури", – написав він.

За словами Семікіна, внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення.

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Серед постраждалих – двоє дітей віком 6 та 16 років. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу.

Одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані. Вона дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

Оновлено о 07:26. Голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що кількість поранених через ворожу атаку зросла до 30 людей. Серед них немовля, 6-річний хлопчик та 16-річна дівчинка.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, вчора у Шевченківському районі Києва, в центрі міста, внаслідок падіння уламків палає автомобіль, є постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі російські окупанти мають тактику на знищення мереж та ліній передач. За його словами, ворог намагається відрізати від енергоджерел Одесу, Одеську та Дніпропетровську області.

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