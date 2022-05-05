Росія продовжує напади на ключові міста – Одесу, Херсон та Маріуполь.

Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але Росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоби залякати та деморалізувати.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка.

"Оскільки російські операції зайшли в глухий кут, невійськові цілі, включно зі школою, лікарнею, житловими будинками і транспортними вузлами, продовжували вражатися, що свідчить про готовність Росії атакувати громадянську інфраструктуру в спробі послабити рішучість України", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що Росія продовжує напади на ключові міста – Одесу, Херсон та Маріуполь. Це намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря. Загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоби послабити економіку країни, наголосили у розвідці.

Британська розвідка повідомляла, що війна Росії проти України вплине на зростання світових цін на зерно, що може мати серйозні наслідки для ринків.

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