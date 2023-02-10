У Харкові після ударів почалися проблеми зі світлом.

У п'ятницю вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Так, близько 4:00 "почервоніли" всі регіони, крім західних й Одеської на півдні. У деяких працює ППО. Зокрема, моніторингові пабліки повідомляють про збиття ракет у Дніпропетровській області.

Вибухи в Харкові та області 10.02.2023

Харків й область струсонула серія вибухів. Спочатку про це повідомили місцеві пабліки, пізніше підтвердив голова ОДА Олег Синєгубов:

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"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!".

У Харкові через обстріли в деяких районах зникло світло, за попередніми даними, Росія запускає по регіону С-300.

Окупанти б'ють по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Інформацію про поранених та масштаби руйнувань встановлюють.

Карта повітряних тривог вранці 10.02.2023

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