Колона рухається з боку Мінська / фото t.me/Hajun_BY
У Білорусі по трасі з боку Мінську в напрямку Гомеля рухається колона вантажівок російських військ із розпізнавальними знаками "V".
Як повідомляється в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", у колоні, яку бачили близько 13:16 за Мінським часом, можна помітити близько десяти КамАЗів. У їхньому кузові знаходиться по два короби від ракет для РК "Іскандер".
"Враховуючи, що рухаються з боку Мінська, можна припустити, що коробки не порожні, а значить, імовірно, йде перевезення як мінімум 20-и ракет для РК "Іскандер", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 14:40 за Мінським часом колона проїхала Бобруйськ і Жлобин, і продовжує рух у бік Гомеля.