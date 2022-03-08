Колона проїхала Бобруйськ і Жлобин, і продовжує рух у бік Гомеля.

У Білорусі по трасі з боку Мінську в напрямку Гомеля рухається колона вантажівок російських військ із розпізнавальними знаками "V".

Як повідомляється в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", у колоні, яку бачили близько 13:16 за Мінським часом, можна помітити близько десяти КамАЗів. У їхньому кузові знаходиться по два короби від ракет для РК "Іскандер".

"Враховуючи, що рухаються з боку Мінська, можна припустити, що коробки не порожні, а значить, імовірно, йде перевезення як мінімум 20-и ракет для РК "Іскандер", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 14:40 за Мінським часом колона проїхала Бобруйськ і Жлобин, і продовжує рух у бік Гомеля.

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