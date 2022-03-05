Українців прохають не поширювати неперевірену інформацію, оскільки цим може скористатися ворог.

Російські війська несуть значні втрати при вторгненні в Україну та мають великі проблеми з логістикою. СБУ України попереджає, що ворог може поширювати неправдиву інформацію, щоб деморалізувати українців на інформаційному фронті.

Одним з таких фейків буде нібито відео з "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на території України. Ролі ув’язнених, котрі потрапили в полон ЗСУ, виконають дезертири чи злочинці із ОРДЛО.

"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - говорять в СБУ.

Окрім того, вороги створюють фейкові сторінки українських органів влади чи посадовців. На них публікують неправдиві повідомлення про капітуляцію України чи заклики до співпраці з ворогами. Завжди перевіряйте сторінки у соцмережах на справжність.

У Херсоні та Мелітополі через захоплене обладнання окупанти ретранслюють російське ТБ. "Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", котрі поширюють на окупованих територіях", - радить СБУ.

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