Вранці 27 лютого, на четвертий день війни, Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що Збройні Сили України збили крилату ракету, випущену по Києву з території Республіки Білорусь.

Тієї самої республіки Білорусь, в якій Росія в ультимативній формі вимагає почати переговори з українською владою.

При цьому Росія відверто бреше про хід подій навколо переговорного процесу.

Представники РФ ще 26 лютого почали заявляти, що Україна відмовилася від переговорів з РФ про припинення вогню. Ця інформація - відверта брехня і перекручування фактів: Україна завжди виступала за дипломатію і була прихильна мирному врегулюванню до останнього. Саме президент України Володимир Зеленський послідовно запитував переговори з РФ - щоб її лідер зупинив свою агресію проти нас.

Але в РФ спочатку відмовлялися від будь-яких переговорів, а потім запропонували завідомо неприйнятні умови: Білорусь як локацію для переговорів, вимога від України відмовитися від перспективи членства в НАТО і визнати анексію Криму законною.

Таким чином, цілком очевидно, що ніякої комунікації Росія не хотіла спочатку: переговори не можуть проходити на території, яка залучена в бойові дії, а Білорусь абсолютно очевидно є такою територією, і білоруська сторона, як сторона конфлікту, абсолютно точно не може гарантувати безпеку української делегації.

Україна послідовно пропонувала варіанти місця зустрічі: Польща (Варшава), Ізраїль (про що говорив посол України в Ізраїлі), з пропозицією організації переговорів до Володимира Зеленського зверталися президенти Азербайджану і Туреччини. Але всі ці пропозиції не розглядаються Російською Федерацією, яка вранці 27 лютого заявила, що делегація Росії вже прибула в Гомель і чекатиме появи там української делегації до 15:00 за Мінськом.

Весь світ має зафіксувати для себе: Україна виступає за мирні переговори, тому що в цілому Україні ніколи ні на секунду не потрібна була війна

Ми завжди вели миролюбну політику і не проявляли агресії до жодної з існуючих сьогодні держав. Війну проти України почала Російська Федерація, яка, будучи загнаною в кут, шантажує Україну подальшою агресією - тільки б ми виконали її ультиматуми.

До 15:00 за Мінськом ми можемо побачити будь-які провокації проти України: наскільки завгодно жорстокі дії армії Російської Федерації, спрямовані проти мирного населення, проти жінок і дітей;

дії проти об'єктів критичної інфраструктури, руйнування яких може загрожувати не тільки Україні, а й усій Європі.

Але Україна не здасться. Україна боротиметься за свою землю. І ми обов'язково захистимо наше.

Ми віримо в нашу армію, віримо в наших силовиків, в територіальну оборону, в небайдужих цивільних людей, які роблять переміщення російських військ по нашій території максимально болючим.

Але їм потрібна наша допомога, і потрібна зараз.

Допомогти нашим захисникам можна через фонд "Повернись живим". Ми продовжуємо свою роботу на межі наших сил і просимо вашої підтримки.

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Якщо у вас є можливість закупити необхідне нашим захисникам спорядження за межами України, зв'яжіться з Фондом за телефоном +38 (068) 500-88-00.

Слава Україні! Слава нашим захисникам! Переможемо!