За його словами, Росія лише намагається зняти з себе відповідальність і підставляє недоговороздатних осіб.

Російська сторона залученням так званих "радників" з окупованого Донбасу до переговорів у політичній підгрупі намагається довести цей процес до абсурду. Нові люди тільки внесли більше деструктиву.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Донецька і експерт в українській делегації у політичній підгрупі Сергій Гармаш.

Читайте такожКравчук оцінив можливості України звільнити Донбас силою зброїЗа його словами, Росія лише намагається зняти з себе відповідальність і підставляє недоговороздатних осіб.

"Зрозуміло, що Україна не може домовлятися з людьми, які реально не приймають рішення. Тому я не бачу зараз ніякого прогресу в політичній групі... Додалося деструктиву. Сьогодні (19 січня, - ред.) вони привели на засідання якихось "громадських консультантів". Переговорний процес намагаються довести до абсурду", - зазначив Гармаш.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні більш чітко позначається принципова позиція української сторони.

"Зараз ми менше дозволяємо на себе тиснути, а значить у нас буде більше можливості вирішувати питання, які стосуються безпосередньо людей, пов'язаних із цим конфліктом", - додав він.

"Радники" бойовиків на засіданні ТКГ

Раніше Сергій Гармаш повідомив, що на переговорах щодо Донбасу в рамках ТКГ з'явилися невідомі "радники" бойовиків.

Представник ОБСЄ не зміг пояснити їхню присутність.

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Автор: Андрій Василюк