Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає НАТО не допустити, щоб Росія перетворила Україну на руїни подібно Сирії.
Про це глава МЗС повідомив у Facebook.
"Дякую за все, що ви зробили, але це війна. І на війні усе потрібно робити до того моменту, поки ми не переможемо. Ми разом заради безпеки у Європі, заради процвітання Європи", - написав Кулеба.
"Росія намагається перетворити Україну в Сирію, і тактики, які вона розгорнула, схожі на ті, які у них переважали у Сирії. Але ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі", - наголосив міністр.
"Ми готові боротись. Ми продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, я побоююсь, що ви будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання цивільних українців, які помирають через жорстокість російських пілотів, які кидають на них бомби", - заявив Кулеба.
Він додав, що в останні вісім днів отримував повідомлення від багатьох закордонних колег, які говорили йому, що їхні уряди вирішили надати Україні різні види озброєння.
"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, і ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від завдання ударів по вам і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде занадто пізно", - наголосив Кулеба.
Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО пояснив відмову закриватиме небо над Україною тим, що в Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.