Глава МЗС висловлює сподівання, що світова спільнота прокинеться і поки не занадто пізно надасть усю необхідну допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає НАТО не допустити, щоб Росія перетворила Україну на руїни подібно Сирії.

Про це глава МЗС повідомив у Facebook.

"Дякую за все, що ви зробили, але це війна. І на війні усе потрібно робити до того моменту, поки ми не переможемо. Ми разом заради безпеки у Європі, заради процвітання Європи", - написав Кулеба.

"Росія намагається перетворити Україну в Сирію, і тактики, які вона розгорнула, схожі на ті, які у них переважали у Сирії. Але ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі", - наголосив міністр.

"Ми готові боротись. Ми продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, я побоююсь, що ви будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання цивільних українців, які помирають через жорстокість російських пілотів, які кидають на них бомби", - заявив Кулеба.

Він додав, що в останні вісім днів отримував повідомлення від багатьох закордонних колег, які говорили йому, що їхні уряди вирішили надати Україні різні види озброєння.

"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, і ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від завдання ударів по вам і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде занадто пізно", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО пояснив відмову закриватиме небо над Україною тим, що в Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

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