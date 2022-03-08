За даними військових, перегрупування противником здійснювалося протягом доби.

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів, зосередившись зокрема на оточенні Києва з його подальшим захопленням.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь" (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, на Поліському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій ЗС РФ, Тихоокеанського Флоту Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

"На напрямку н.п. Бишів противник силами до двох БТГр зі складу 36 загальновійськової армії ЗС РФ здійснив маневр і намагається просуватись далі", - йдеться у повідомленні.

На напрямку н.п. Тарасівщина, Раківка противник зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії у взаємодії з БТГр 155 окремої бригади морської піхоти після форсуванням р. Ірпінь в районі Раківка розпочав наступальні дії, але поніс значних втрат у живій силі та техніці, втратив частину наступального потенціалу та був зупинений.

Нагадаємо, також у Генштабі повідомляють, що противник деморалізований через великі втрати в живій силі та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства.

Вас також можуть зацікавити новини: