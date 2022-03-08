Українські захисники з початку повномасштабної війни з РФ ліквідували 12 тисяч окупантів.

Є три причини, чому росіяни так швидко виступили за переговори з Києвом на другий день повномасштабної війни з Україною.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

Він зауважив, що коментувати переговори офіційно не буде.

"Я непогано знаю військову історію світу і не можу пригадати жодного випадку, коли країна розпочала агресивну кампанію і на другий день почала переговори. Тут одразу три думки: все одразу пішло не так; через реакцію Заходу треба себе підстраховувати, зображувати з себе людей, готових до переговорів; і третє – від самого початку вони не надавали серйозної ваги цим переговорам, для імітації процесу", - сказав Арестович.

На переговори, додав він, з російського боку відправили людей з дещо "плутаною репутацією", тоді як українську делегацію склали, зокрема, голова парламентської фракції і міністр оборони.

"Поступово знижується планка вимог з боку Російської Федерації", - звернув увагу радник глави ОП.

Першого разу росіяни вимагали "безумовної капітуляції", що розсмішило президента. Зараз же "десь поділась "денацифікація", а це була перша заявлена вимога і мета російської "операції".

"Говорили про "демілітаризацію". Але яка демілітаризація, коли наші Збройні сили продовжують зносити багатокілометрові колони ворога… І з демілітаризацією не виходить. А якщо поглянути на втрати російські, то тут питання: хто кого демілітаризує. Думаю, ще 10 днів, і планка перемовин буде виглядати щось на кшталт: "Ну ви хоча б не використовуйте на офіційному рівні відому кричалку харківських вболівальників". Це буде єдина умова, яку вони повинні залишити, якщо такими темпами буде продовжуватися", - сказав він.

Арестович зауважив, що за останню добу наша армія вдалася до 7 контратак, тоді як росіяни продовжують "відчайдушно" атакувати Харків. Також він зауважив, що й атаки поблизу Києва завершаться для ворога з великими втратами.

За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів. У Генштабі закликають українців довіряти тільки перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний спротив.

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