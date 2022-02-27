Такі дії окупанти називають "демілітаризацією" України.

Росія пригрозила завдавати ударів по транспорту, який буде перевозити західну зброю на території України.

"Особи, які збираються транспортувати західну зброю Києву, на території України можуть стати цілями точкових ударів. Поки, наприклад, машина, з військовим вантажем їде по території третьої країни - це її справа. Як тільки вона потрапляє в Україну, ми демілітаризацію проводимо. Адже вони не яблука везуть. Ви що, думаєте, не відстежимо чи що ці поставки? Це ж не складаний ніж в кишені провезти", - заявив голова Комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету Андрій Клімов в коментарі пропагандистським "РИА Новости".

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