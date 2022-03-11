Маріуполь щодня обстрілюють російські окупанти.

Російські окупанти стріляють по житлових масивах Маріуполя із забороненої зброї, "Градів" і гаубиць.

За словами мера міста Вадима Бойченка, в Маріуполі критична ситуація, там бомблять кожні півгодини.

"Кожні 30 хвилин в місто заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення – людей похилого віку, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії?" - запитав Бойченко.

Так, в мережі опублікували відео, як артилерія росіян "поливає" вогнем мирне населення Маріуполя.

Нагадаємо, в місто Маріуполь 1 березня увійшли російські війська. Окупанти артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно знищують як саме місто, так і його жителів. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води і газу. Відсутній зв'язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Місто на межі гуманітарної катастрофи.

9 березня окупанти обстріляли дитячу лікарню та пологовий будинок, є жертви.

Через складну ситуацію в Маріуполі, що перебуває під постійними обстрілами Росії, загиблих ховають у братських могилах.

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