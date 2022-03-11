Російські окупанти стріляють по житлових масивах Маріуполя із забороненої зброї, "Градів" і гаубиць.
За словами мера міста Вадима Бойченка, в Маріуполі критична ситуація, там бомблять кожні півгодини.
"Кожні 30 хвилин в місто заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення – людей похилого віку, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії?" - запитав Бойченко.
Так, в мережі опублікували відео, як артилерія росіян "поливає" вогнем мирне населення Маріуполя.
Нагадаємо, в місто Маріуполь 1 березня увійшли російські війська. Окупанти артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно знищують як саме місто, так і його жителів. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води і газу. Відсутній зв'язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Місто на межі гуманітарної катастрофи.
9 березня окупанти обстріляли дитячу лікарню та пологовий будинок, є жертви.
Через складну ситуацію в Маріуполі, що перебуває під постійними обстрілами Росії, загиблих ховають у братських могилах.