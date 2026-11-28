Зазначається, що для Києва практично виключена можливість запуску БЕКів у напрямку Бенгазі зі своєї території.

Росія планує задіяти для пошуку українського "корабля-носія", який брав участь у нападі на корвет класу "Меркурій", морський патрульний літак Іл-38. Про це пише французьке видання Intelligence Online, яке висвітлює розвідувальні операції та організації по всьому світу.

Іл-38, серійне виробництво якого завершилося ще на початку 1970-х років, здатний перебувати в повітрі до 13 годин і оснащений комплексом датчиків, призначених для виявлення надводних кораблів і підводних човнів.

"Протягом багатьох років ми висловлювали припущення, що Україна використовує "кораблі-носії" для запуску безпілотних катерів (БЕК), особливо в Чорному морі. Що стосується ударів по Бенгазі, то одразу після появи повідомлень про атаки ми припустили, що вони могли бути завдані не з берега - як стверджували багато ЗМІ, - а саме з судна", - пише twz.

Відео дня

Зазначається, що для Києва практично виключена можливість запуску БЕК по Бенгазі зі своєї території: лівійський порт розташований приблизно за 2100 км від найближчої точки, звідки Україна могла б спустити такі апарати на воду.

Видання стверджує, що морські дрони були запущені набагато ближче. Серед можливих варіантів - запуск із згаданого вище "корабля-носія", з районів західної Лівії (де, за твердженнями лівійської влади, Україна веде діяльність уже багато років) або ж поєднання цих двох способів. Також лунали заяви про те, що морські дрони могли бути відправлені з Албанії, однак влада цієї країни оперативно спростувала цю інформацію. Версія з "кораблем-носієм" виглядає найбільш правдоподібною.

"Незалежно від того, звідки саме в цьому регіоні були запущені БЕК, посилення повітряного спостереження допоможе Росії виявити "корабель-носій" та/або виявити нові спроби атак із застосуванням морських дронів", - додали аналітики.

Ситуація біля Лівії

Раніше видання Reuters повідомляло, що конвой російських суден, які перевозили військову техніку до Лівії, розвернувся в Середземному морі після того, як 22 листопада в порту Бенгазі українські морські дрони потопили російський корвет.

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